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9:30, 13 октября 2022 года Спорткомплекс на ул. Генерала Родина в Орле обзавелся тренажерами Оборудование еще предстоит установить. Также сообщается, что основная работа по возведению физкультурного комплекса закончена.





В Орле продолжается строительство физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на ул. Генерала Родина. Сообщается, что основная работа по возведению спорткомплекса завершена.



На площадке уже начали устанавливать тренажеры и спортивное оборудование. Одновременно идет обустройство баскетбольной площадки, беговых дорожек, трибуны, – сообщает сайт мэрии Орла.



Фото: пресс-служба мэрии Орла









Орловское Информбюро





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