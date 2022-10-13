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17:35, 12 октября 2022 года Москвичи смогут заглянуть в Спасское, не выезжая из столицы В эти минуты в Москве открывается выставка, посвященная 100-летию музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».





Сегодня в Государственном музее истории русской литературы открывается выставка «Когда вы будете в Спасском…». Выставка посвящена жизни великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева в родовом имении под Орлом и приурочена к 100-летию музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».



В экспозиции, погружающей посетителей в атмосферу старинной дворянской усадьбы, представлены фамильные портреты, предметы мебели и личные вещи писателя и членов его семьи, книги и автографы из фондов Спасского-Лутовинова, Гослитмузея, дома-музея И.С. Тургенева на Остоженке, Орловского литературного музея И.С. Тургенева.





Гостей ожидает театрализованная программа, кураторская экскурсия по выставке, знакомство с сотрудниками музеев-участников и выступление вокалиста Андрея Лефлера с гимном Спасского-Лутовинова, написанного к юбилею музея-заповедника.











Сегодня экспонаты увидят только тургеневеды, а уже завтра выставка будет открыта для всех желающих.









Анна Вайсергисер





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