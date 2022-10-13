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17:37, 12 октября 2022 года В Орле полицейские обвиняются в выбивании признания в краже Мужчина получил закрытый перелом руки.





Советский районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении двух сотрудников УМВД. Их обвиняют в превышении должностных полномочий

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Следствием установлено, что правоохранители в служебном кабинете избили 35-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона из салона сотовой связи. Это делалось с намерением добиться от человека признания в преступлении, которое тот не совершал. Мужчина получил закрытый перелом локтевой кости – сообщили в СУ СК России по Орловской области.



Обвиняемым грозит от 3 до 10 лет заключения.





Орловское Информбюро





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