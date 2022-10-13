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17:51, 12 октября 2022 года Полная информация о частичной мобилизации – на портале "Объясняем.РФ" Орловцы могут получить там всю полную и достоверную информацию по этому процессу.





На все вопросы о проводимой в России частичной мобилизации ответит портал "Объясняем.РФ". Там публикуется полная и достоверная информация о проходящем процессе. Частичной мобилизации на сайте посвящен целый раздел на главной странице.



Пользоваться порталом "Объясняем.РФ" орловцам также неоднократно рекомендовал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Также доступна горячая линия "122".





Орловское Информбюро





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