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18:32, 12 октября 2022 года В Орле попытались найти ответ на вопрос о воспитании настоящего человека Областная столица приняла у себя Образовательные чтения ЦФО "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".





Орел в эти два дня стал местом притяжения для учителей сразу из 17 регионов ЦФО. Литературная столица на несколько дней превратилась в столицу "Общеобразовательных чтений". Участники искали ответ на важный вопрос – как воспитать настоящего человека.



Тихон, Митрополит Орловский и Болховский: «Два дня мы общались, два дня Орел принимал наших гостей. Мне очень приятно, что когда я встретил наших гостей, они сказали, что прекрасно отдохнули».

Не только отдыхом, но и напряженной работой были заняты участники. Накануне они напряженно дискутировали и рассуждали: какие аспекты нравственного воспитания молодежи на новом историческом этапе требуют корректировки и пересмотра.



У каждого участника в этом вопросе есть собственное мнение и собственные наработки. Учитель школы № 35 города Орла Ирина Самойлова преподает основы религиозной культуры и светской этики. Объединив историческое и героическое прошлое, педагог вместе с учениками нашла "Духовные ключи Орловщины". Проект получил диплом, а с ним – путевку на заключительный этап всероссийского конкурса.



Заслуги учителей, воспитывающих в детях глубокие нравственные качества, отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Мои особые слова благодарности – педагогам и наставникам, которые не только дают хорошие знания, но и воспитывают в учениках лучшие качества: доброту, честность, справедливость патриотизм».

Чтения – диалог русской православной церкви с обществом и государством. Плюс еще один шаг к новым принципам работы с молодежью. Ведь уже завтра вчерашние школьники сами станут наставниками для кого-то.





Анна Боева





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