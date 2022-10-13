четверг 13.10.2022 12:47:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:32, 12 октября 2022 года

В Орле попытались найти ответ на вопрос о воспитании настоящего человека

Областная столица приняла у себя Образовательные чтения ЦФО "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".


Орел в эти два дня стал местом притяжения для учителей сразу из 17 регионов ЦФО. Литературная столица на несколько дней превратилась в столицу "Общеобразовательных чтений". Участники искали ответ на важный вопрос – как воспитать настоящего человека.

Тихон, Митрополит Орловский и Болховский: «Два дня мы общались, два дня Орел принимал наших гостей. Мне очень приятно, что когда я встретил наших гостей, они сказали, что прекрасно отдохнули».

Не только отдыхом, но и напряженной работой были заняты участники. Накануне они напряженно дискутировали и рассуждали: какие аспекты нравственного воспитания молодежи на новом историческом этапе требуют корректировки и пересмотра.

У каждого участника в этом вопросе есть собственное мнение и собственные наработки. Учитель школы № 35 города Орла Ирина Самойлова преподает основы религиозной культуры и светской этики. Объединив историческое и героическое прошлое, педагог вместе с учениками нашла "Духовные ключи Орловщины". Проект получил диплом, а с ним – путевку на заключительный этап всероссийского конкурса.

Заслуги учителей, воспитывающих в детях глубокие нравственные качества, отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Мои особые слова благодарности – педагогам и наставникам, которые не только дают хорошие знания, но и воспитывают в учениках лучшие качества: доброту, честность, справедливость патриотизм».

Чтения – диалог русской православной церкви с обществом и государством. Плюс еще один шаг к новым принципам работы с молодежью. Ведь уже завтра вчерашние школьники сами станут наставниками для кого-то.


Анна Боева
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.