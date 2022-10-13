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19:11, 12 октября 2022 года Тихая охота – целая наука В осенний сезон можно найти многие виды грибов. Риски подстерегают везде – во время поисков и во время поедания трофеев. Как сделать процесс безопасным – в материале ГТРК "Орел".





Свое грибное место есть у каждого любителя тихой охоты. Важно уметь точно отличать съедобные и несъедобные грибы друг от друга.



Разновидностей грибов множество. Их предназначение – не только кормить людей и животных. Они играют огромную роль в круговороте веществ в природе.



Перед тихой охотой лучше хорошо изучить энциклопедию съедобных грибов и очень похожих на них поганок. Возле трасс и около промышленных объектов нельзя брать никакие грибы. В Орловской области за минувшие два года грибами отравились 12 человек. В этом году таких случаев не было.



Грибников интересуют давно знакомые боровики, подберезовики, лисички и многие другие съедобные грибы. Снимками трофеев с тихой охоты они с удовольствием делятся в соцсетях, но заветных грибных мест не раскрывают – самим пригодятся.



Главное в поиске даров леса – не потеряться самим. Идти по грибы лучше в ярком и не в одиночку, оповестив о своих планах родных. С собой нужно взять воду, еду, заряженные телефон и пауэрбанк, лекарства. В случае, если выйти из леса не удается, звоните по номеру "112".



Только этой осенью в орловских лесах заблудилось 30 человек. Большинство из них – грибники.





Татьяна Тимохина





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