четверг 13.10.2022 12:47:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:11, 12 октября 2022 года

Тихая охота – целая наука

В осенний сезон можно найти многие виды грибов. Риски подстерегают везде – во время поисков и во время поедания трофеев. Как сделать процесс безопасным – в материале ГТРК "Орел".


Свое грибное место есть у каждого любителя тихой охоты. Важно уметь точно отличать съедобные и несъедобные грибы друг от друга.

Разновидностей грибов множество. Их предназначение – не только кормить людей и животных. Они играют огромную роль в круговороте веществ в природе.

Перед тихой охотой лучше хорошо изучить энциклопедию съедобных грибов и очень похожих на них поганок. Возле трасс и около промышленных объектов нельзя брать никакие грибы. В Орловской области за минувшие два года грибами отравились 12 человек. В этом году таких случаев не было.

Грибников интересуют давно знакомые боровики, подберезовики, лисички и многие другие съедобные грибы. Снимками трофеев с тихой охоты они с удовольствием делятся в соцсетях, но заветных грибных мест не раскрывают – самим пригодятся.

Главное в поиске даров леса – не потеряться самим. Идти по грибы лучше в ярком и не в одиночку, оповестив о своих планах родных. С собой нужно взять воду, еду, заряженные телефон и пауэрбанк, лекарства. В случае, если выйти из леса не удается, звоните по номеру "112".

Только этой осенью в орловских лесах заблудилось 30 человек. Большинство из них – грибники.


Татьяна Тимохина
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.