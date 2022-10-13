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19:55, 12 октября 2022 года

Любовь не исчезает даже в непростые времена

Сегодня в Коврове зародилась новая орловская семья. Двоим влюбленным частичная мобилизация помогла принять одно из самых важных решений в жизни: связать себя узами брака.


Роман и Лилия встретились благодаря общим знакомым. Мужчина несколько месяцев добивался руки Лилии. У нее есть взрослый сын. Первый шаг к отношениям Роман сделал, попросив руки невесты у него.

По-мужски Роман воспринял новость о частичной мобилизации. Он служил в ВДВ. Повестка не стала для него неожиданностью. Десантник сильно обнял будущую жену и спокойно пошел за военным билетом. Мужчина решил, что ждать не будет – на фронт пойдет женатым.

Платье невеста подобрала под форму любимого. Обувь – тоже в формате солдатской. Восьмичасовой путь во Владимирскую область – и зародилась новая орловская семья, где вместо "горько" самое долгожданное слово – "победа".


Юлия Сулим
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