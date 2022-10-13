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20:53, 12 октября 2022 года

Процесс частичной мобилизации на Орловщине пойдет дальше

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямой трансляции в социальных сетях.


Отправка мобилизованных в Орловской области приостанавливалась по 12 октября включительно. О том, как процесс будет организован дальше, сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По поводу дальнейших процессов по мобилизации. Да, у нас будут дальше повестки идти. Завтра с утра назначили совещание, будет понятно по задачам продолжения мобилизации, которые к нам идут. У нас этот процесс был приостановлен, сейчас дальше пойдет по отдельным военно-учетным специальностям».



Артём Ежаков
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