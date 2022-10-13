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21:57, 12 октября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Коврове зародилась новая орловская семья. Решение двоим влюбленным помогла принять частичная мобилизация.



- В Орле появилась "Аллея доноров". В честь этих неравнодушных людей в парке Победы высажены рябины.



- В Орле попытались найти ответ на вопрос о воспитании настоящего человека. Областная столица приняла у себя Образовательные чтения ЦФО.



- Реку Оку под орловским Красным мостом очистят от мусора. В мэрии прокомментировали видеоролик, на котором видно, как с переправы в воду падают строительные отходы.





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