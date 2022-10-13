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9:28, 13 октября 2022 года Орловские доноры выбрали своим символом красные гроздья рябины В парке Победы появилась аллея доноров. Она станет своеобразным памятником и благодарностью тем, кто жертвует свою кровь для спасения людей.





Сотрудники Станции переливания крови посадить аллею доноров задумали давно. И вот мечта осуществилась. Большинством голосов выбрали рябину. Ведь красные гроздья, которые она дарит осенью, могут стать символом донорства.

Ирина Михеева, главный врач Станции переливания крови: "Сейчас такое время в нашей стране, когда особенно очень важны традиции милосердия, добра, и, наверное, образец нашему молодому поколению". Право посадить деревья предоставили самим донорам и большинство из них - герои. Эдуард Якин является почетным донором уже больше 20 лет.

Эдуард Якин, почетный донор: "В нашем мире, в котором полно зла, недоверия, люди озлобляются, становятся агрессивными и, что самое страшное, безразличными, донорство это тот островок, который дает людям доброту, и если донор пришел сдать кровь, значит он хочет поделиться своей добротой, отдать другому человеку часть себя". Сергей Горбачев сдает кровь с 2007 года. Говорит, что донорство передалось ему по наследству.

Сергей Горбачев, почетный донор: "Я, можно сказать, почетный донор в третьем поколении - у меня бабушка почетным донором является, мама – почетный донор. И вообще это приятная процедура, и мы все как большая семья". Ольга Мазаненко донор уже более 40 лет, с первого курса института. Проехала с мужем-военным по всей стране и везде сдавала кровь. Теперь - в Орле.

Ольга Мазаненко, почетный донор: "Хотелось бы отметить, что замечательные у нас сотрудники Станции переливания крови, большое им спасибо за внимание, и за аллею - это классно, замечательно: сюда придут наши, дети наши внуки". Подвигу Ольги Огневой тоже более 20 лет. Создавать аллею доноров она вызвалась одна из первых.

Ольга Огнева, почетный донор: "Большое спасибо хочу сказать организаторам нашей акции за возможность, которая нам предоставляется, - посадить деревья, сделать что- то хорошее для нашего города". Поддержал акцию и поздравил доноров с новой аллеей глава департамента здравоохранения.

Игорь Петчин, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: "Кровь это живой источник, оцениваемый во всех государствах, во всех медицинских организация, он является незаменимым для лечения пациентов, кому требуется гемотрансфузия. Ежегодно в Орловской области производится забор крови у более пяти тысяч доноров. Спасибо всем огромное за ваш подход, за ваш патриотизм". Здесь же, рядом с новой аллеей, трем участникам акции были вручены значки "Почетный донор".



Рябиновая аллея - посажена, пока здесь только 30 деревьев, но если бы все почетные доноры, а их более 2000 пришли сюда, то в парке Победы не хватило бы места.





Елена Литинская





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