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10:10, 13 октября 2022 года

"Нам интересно жить в нашей стране" - директор КДЦ "Металлург" Людмила Никитина

В культурно-досуговом центре "Металлург" начинается новый творческий сезон, который порадует жителей города многочисленными программами и фестивалями. Подробнее о том, что приготовлено для зрителей, рассказала директор центра Людмила Никитина.


Орловский культурно-досуговый центр "Металлург" открывает 12-й творческий сезон. Для открытия выбрали 14 октября - день Покрова Пресвятой Богородицы. Откроется сезон программой, которая называется "Нам интересно жить".
Людмила Никитина, директор КДЦ "Металлург": "Это очень актуальное название. Нам действительно интересно жить, интересно жить в нашей стране. В программе открытия примут участие все, кто сотрудничал с центром "Металлург" в минувшем году, а их было огромное количество. А в числе приглашенных будут новые жители нашей страны - выходцы из Донецкой и Луганской Народных Республик. Также на открытие сезона приглашены жены и матери мобилизованных орловцев".

Посетить все концерты и проекты, организованные КДЦ "Металлург" можно по Пушкинской карте.


Эва Стасюлевич
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