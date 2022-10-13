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10:24, 13 октября 2022 года Кем стать? Для орловских школьников открыли горячую линию В Орловской области проходит месячник профориентации.





В Орле работает телефон горячей линии для учащихся и их родителей. По номеру 8-4862-36-09-22 можно получить информацию по востребованным профессиям, имеющимся вакансиям, учреждениям образования города Орла и Орловской области.



Работу телефона горячей линии организовал центр занятости населения Северного района Орла.



Кроме того, в рамках месячника профориентации, центры занятости региона проведут в школах тематические классные часы, мастер-классы по рабочим профессиям, конкурсы профмастерства, викторины, встречи школьников с представителями разных профессий, профориентационные экскурсии на предприятия. Школьники смогут пройти тестирование и определить, какая профессия им подойдет.



Итоги месячника подведут после 10 ноября.



Кстати, обратиться за профориентацией в центр занятости можно не только в период месячника.





Орловское Информбюро





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