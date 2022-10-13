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11:05, 13 октября 2022 года

Человек с белой тростью

Корреспондент ГТРК "Орел" Татьяна Тимохина побывала на предприятии, где работают инвалиды по зрению.


15 октября - Международный день белой трости. Это не праздник, а своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.
 
Всего в региональном отделении Всероссийского общества слепых около 1400 человек, среди них 70 процентов - инвалиды по зрению.
 
В Орле существует единственное предприятие, которое дает рабочие места незрячим. Сегодня там трудится 80 человек, половина из них инвалиды. 
Предприятие производит различные детали из металлического листа методом холодной штамповки – для строительства, пчеловодов, а также для хозяйственных целей – например, крышки для консерваций. 

 
В год предприятие выпускает 35 миллионов металлических изделий. Труд здесь исключительно ручной. 

 
Один из сотрудников Акоп Мелконян - абсолютно незрячий. На предприятии трудится только полгода, но уже освоил профессию слесаря-сборщика и самостоятельно выполняет сменное задание.



Татьяна Тимохина
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