Человек с белой тростью

Корреспондент ГТРК "Орел" Татьяна Тимохина побывала на предприятии, где работают инвалиды по зрению.

15 октября - Международный день белой трости. Это не праздник, а своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.



Всего в региональном отделении Всероссийского общества слепых около 1400 человек, среди них 70 процентов - инвалиды по зрению.



В Орле существует единственное предприятие, которое дает рабочие места незрячим. Сегодня там трудится 80 человек, половина из них инвалиды.

Предприятие производит различные детали из металлического листа методом холодной штамповки – для строительства, пчеловодов, а также для хозяйственных целей – например, крышки для консерваций.





В год предприятие выпускает 35 миллионов металлических изделий. Труд здесь исключительно ручной.





Один из сотрудников Акоп Мелконян - абсолютно незрячий. На предприятии трудится только полгода, но уже освоил профессию слесаря-сборщика и самостоятельно выполняет сменное задание.