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11:25, 13 октября 2022 года Ссора двух орловцев завершилась поджогом сарая Полиция устанавливает обстоятельства преступления.





Орловца подозревают в поджоге хозпостройки на улице Андриабужной. Как выяснила полиция, преступлению предшествовала ссора двух знакомых. После конфликта один из них ушел, а другой, по версии следствия, решил поджечь строение. Очевидцы вызвали экстренные службы.



Возбуждено уголовное дело. Тридцатилетний орловец допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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