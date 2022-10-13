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11:45, 13 октября 2022 года В школах и вузах Орловской области проведут «Урок Мужества» Акция пройдет по всей стране.





17 октября орловские школы и вузы присоединятся к «Уроку Мужества», который пройдет по всей стране. Он организован Министерством обороны РФ совместно с Министерством просвещения РФ. Цель - поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.



Уже подготовлено свыше 240 тыс. детских писем и рисунков для наших бойцов. Письма будут переданы участникам СВО, а также мобилизованным военнослужащим, проходящим подготовку и боевое слаживание.



В «Уроках Мужества» примут участие военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил.





Орловское Информбюро





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