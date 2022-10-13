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12:15, 13 октября 2022 года В Мценске открыли памятный знак Николаю Власенко 81 год назад политрук вызвал огонь на себя, чтобы враг не смог захватить легендарные "Катюши".





В Мценске увековечили имя политрука, Героя Советского Союза Николая Власенко. В октябре 1941 года он возглавлял операцию по выводу из окружения нескольких установок "Катюша". Группа прорвалась к машинам, для их уничтожения политруку пришлось вызвать огонь на себя. Экипаж танка, в котором находился Власенко, погиб, но установки были уничтожены и не достались врагу.



11 октября, в день гибели политрука, в Мценске открыли памятный знак Николаю Власенко, а – сообщили в Орловской епархии.



Фото: газета "Мценский край"; Мценское благочиние





Орловское Информбюро





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