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12:30, 13 октября 2022 года Орловщина начинает работу по строительству станции умягчения воды На возведение выделена первая часть финансирования. До 1 ноября планируется заключить контракт.





Орловской области выделено 89 миллионов рублей на строительство станции умягчения воды на территории Окского водозаборного узла в городе Орле. Полная стоимость проекта оценивается в 234,2 миллиона рублей. 229,5 миллиона – федеральное финансирование.



До 1 ноября планируется заключить контракт с подрядчиком. Срок строительства рассчитан на два года.



Возведение объекта улучит качество питьевой воды для девяти тысяч орловцев, – сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро





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