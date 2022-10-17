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11:00, 15 октября 2022 года И стар и млад выйдут на соревнования по спортивному ориентированию в Орле Чемпионат и первенство Орловской области пройдут сегодня и завтра в Медведевском лесу.





15 и 16 октября Медведевский лес в Орле примет у себя любителей спортивного ориентирования в рамках чемпионата и первенства Орловской области, – сообщает региональный информационный портал.



Среди участников – спортсмены из Курской, Брянской, Московской, Орловской областей, города Минска.



Запланировано участие атлетов 12 возрастных категорий: самый младший – 2013 года рождения, самый старший – 1951 года рождения.





Орловское Информбюро





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