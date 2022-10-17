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16:15, 14 октября 2022 года

Леонид Музалевский награжден Орденом Почета

Государственную награду председателю Орловского областного совета народных депутатов вручил полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.


Сегодня в ходе заседания совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента Российской Федерации в ЦФО Игоре Щеголеве председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский был награжден Орденом Почета.

Государственная награда спикеру регионального парламента вручена за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
В ходе заседания Леонид Музалевский выступил с докладом "О мерах поддержки многодетных семей в субъектах РФ, находящихся в пределах ЦФО".

"Основные меры социальной поддержки многодетных семей необходимо унифицировать на федеральном уровне. Целесообразно принять федеральный закон, устанавливающий единый статус многодетной семьи, определяющий критерии закрепления за семьями этого статуса. В Закон необходимо включить основной перечень мер соцподдержки и учесть при этом право субъектов РФ принимать дополнительные меры поддержки", – отметил Леонид Музалевский.
Фото с сайта Орловского областного совета






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