Как не потерять смысл жизни, оставшись в темноте

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12:05, 15 октября 2022 года
Как не потерять смысл жизни, оставшись в темнотеСегодняшняя дата в календаре - особенная. День белой трости - напоминание обществу о проблемах тех людей, кто "видит" на ощупь. В региональном отделении Всероссийского общества слепых на учете состоят 1400 человек - 70 % из них инвалиды по зрению. Татьяна Тимохина познакомит вас с теми, кто в "темноте" не растерялся и выбрал полноценную жизнь.
На работе за Акопом Мелкояном не угнаться. На предприятии он работает всего полгода, но уже освоил профессию слесаря-сборщика и самостоятельно выполняет сменное задание. Работает в хорошем темпе - 700 сборных деталей за смену, исключительно на ощупь. Совершенно незрячему найти другую работу сложно, а заниматься делом очень хотелось. Как говорит Акоп, чтобы чувствовать себя полноценным человеком.
Половина из 80 сотрудников предприятия слепых - инвалиды. Объем производства -небольшой. В год выпускают 35 миллионов металлических изделий для многих отраслей и хозяйственный нужд. Работа - ручная, производительность – низкая, и поэтому всех желающих трудоустроить не получается. Но если организация модернизирует производство, большинство незрячих останутся без работы.
В Орле это единственное предприятие, где могут трудиться совершенно незрячие люди.
Сергей Волков, генеральный директор предприятия слепых: "Даже некоторые изделия мы переводим с автоматических процессов на ручной труд. Если у нас будет осуществляться администрацией компенсация затрат ручного труда, то мы сможем увеличить объемы, и это реально".
Алексей Дёмин тоже ничего не видит уже много лет, но без работы своей жизни не представляет. Еще будучи зрячим, он был звукорежиссером в одном из вузов, и после того, как ослеп, продолжил заниматься этим же делом.
Алексей раньше на работу ходил с собакой-поводырём, но недавно лучшего друга не стало. Теперь добираться сложнее.
Алексей Дёмин, инвалид по зрению: "Незрячие сидят дома, никуда не ходят, ничем не занимаются. А целыми днями дома сидеть мне сразу не понравилось, я понял, что хочу продолжать работать. Для меня это всё, это моя жизнь".
Самореализация и общение - важная часть жизни тех, кто живет на ощупь. День белой трости призывает обратить внимание на нужды незрячих.
Алексей Дёмин, инвалид по зрению: "Буду привыкать и выстраивать схему маршрута, чтобы запомнить. Сложнее будет зимой - будет лед, много снега".
Ежегодно в обществе слепых проходит выставка и конкурс творческих работ. В этом году она намечена на 1 ноября. И инвалиды по зрению ждут его с нетерпением, чтобы пообщаться и показать, на что они способны.
Юлия Гаврилова, и.о. председателя Орловской региональной организации Всероссийского общества слепых: "У людей с нарушением зрения они специфические, и нужно обратить внимание на их перспективы их самовыражения в социуме с пользой".
Татьяна Тимохина