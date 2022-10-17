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12:05, 15 октября 2022 года Как не потерять смысл жизни, оставшись в темноте Сегодняшняя дата в календаре - особенная. День белой трости - напоминание обществу о проблемах тех людей, кто "видит" на ощупь. В региональном отделении Всероссийского общества слепых на учете состоят 1400 человек - 70 % из них инвалиды по зрению. Татьяна Тимохина познакомит вас с теми, кто в "темноте" не растерялся и выбрал полноценную жизнь.





На работе за Акопом Мелкояном не угнаться. На предприятии он работает всего полгода, но уже освоил профессию слесаря-сборщика и самостоятельно выполняет сменное задание. Работает в хорошем темпе - 700 сборных деталей за смену, исключительно на ощупь. Совершенно незрячему найти другую работу сложно, а заниматься делом очень хотелось. Как говорит Акоп, чтобы чувствовать себя полноценным человеком.



Половина из 80 сотрудников предприятия слепых - инвалиды. Объем производства -небольшой. В год выпускают 35 миллионов металлических изделий для многих отраслей и хозяйственный нужд. Работа - ручная, производительность – низкая, и поэтому всех желающих трудоустроить не получается. Но если организация модернизирует производство, большинство незрячих останутся без работы.

Сергей Волков, генеральный директор предприятия слепых: "Даже некоторые изделия мы переводим с автоматических процессов на ручной труд. Если у нас будет осуществляться администрацией компенсация затрат ручного труда, то мы сможем увеличить объемы, и это реально".

В Орле это единственное предприятие, где могут трудиться совершенно незрячие люди.



Алексей Дёмин тоже ничего не видит уже много лет, но без работы своей жизни не представляет. Еще будучи зрячим, он был звукорежиссером в одном из вузов, и после того, как ослеп, продолжил заниматься этим же делом.

Алексей Дёмин, инвалид по зрению: "Незрячие сидят дома, никуда не ходят, ничем не занимаются. А целыми днями дома сидеть мне сразу не понравилось, я понял, что хочу продолжать работать. Для меня это всё, это моя жизнь". Алексей раньше на работу ходил с собакой-поводырём, но недавно лучшего друга не стало. Теперь добираться сложнее.

Алексей Дёмин, инвалид по зрению: "Буду привыкать и выстраивать схему маршрута, чтобы запомнить. Сложнее будет зимой - будет лед, много снега". Самореализация и общение - важная часть жизни тех, кто живет на ощупь. День белой трости призывает обратить внимание на нужды незрячих.

Юлия Гаврилова, и.о. председателя Орловской региональной организации Всероссийского общества слепых: "У людей с нарушением зрения они специфические, и нужно обратить внимание на их перспективы их самовыражения в социуме с пользой". Ежегодно в обществе слепых проходит выставка и конкурс творческих работ. В этом году она намечена на 1 ноября. И инвалиды по зрению ждут его с нетерпением, чтобы пообщаться и показать, на что они способны.





Татьяна Тимохина





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