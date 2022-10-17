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16:40, 14 октября 2022 года Орел сохранит память о героях нашего времени Школы Орла подготовят экспозиции об учениках, погибших в СВО. В честь ребят установят мемориальные доски, высадят деревья.





В Орле одобрены макеты мемориальных досок в честь погибших в спецоперации. Мемориальная доска Игорю Савину появится на фасаде здания школы № 27, Никите Матюшеву – на фасаде здания гимназии № 39, Артуру Шадрину – на фасаде здания школы № 45, Егору Канатникову – на фасаде здания школы № 50.

Также учебные заведения готовят экспозиции о своих героических учениках, поэтому памятные доски будут содержать только основную информацию о ребятах. К оформлению досок художники приступят уже в понедельник.



Портреты на табличках согласовывали с родными погибших. "Игорь Савин изображен молодым юношей, принимающим присягу в ФСО. Родители Егора Канатникова и Артура Шадрина предоставили одни из последних армейских портретов сыновей. Портрет Никиты Матюшева — художественный, но именно так родные его видят на всех мемориальных объектах", – сообщила первый заместитель Мэра г. Орла Ирина Проваленкова.



О героях и их подвигах нам будут напоминать деревья. В Саду памяти в парке Победы уже высажены три именных дерева, на следующей неделе там появятся новые, – сообщили в мэрии Орла.



Фото: городской совет Орла





Орловское Информбюро





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