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9:35, 15 октября 2022 года

"Истоки всей нашей культуры - женщина на селе"

Сегодня во всем мире отмечают День сельских женщин. Они работают на земле наравне с мужчинами, а еще - растят детей, создают уют и вдохновляют. Тех, кто выбрал местом жизни орловскую глубинку, чествовали в Покровском районе.


Если будет нужно, они, как в поэме Некрасова, готовы и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить. В доме культуры села Покровское поздравления принимали женщины, которые своим местом жительства выбрали орловскую глубинку.
Сергей Борзёнков, заместитель губернатора Орловской области по развитию АПК: "В селе жизнь - она своеобразная, но при этом она более душевная, духовная. Поэтому, наверное, это истоки всей нашей культуры - женщина на селе".
Всю жизнь живёт в селе и директор местного ДК Светлана Ермоленко. Почти 30 лет служит культуре. Последние годы - в должности руководителя.
Светлана Ермоленко, директор центрального дома культуры Покровского района: "Баба-Яга - мой любимый персонаж. Он любим не только мною, но еще и всеми детьми и взрослыми. Я всегда играю эту роль на наших спектаклях новогодних. И глава района называет меня "заслуженная Баба-Яга района".
С детства Светлана устраивала концерты для домашних, и другого профессионального пути для себя не представляла. Сейчас выступления - гораздо большего масштаба: на весь клуб или даже район. Здесь Светлана создаёт атмосферу праздника, и в то же время - спокойствия и уюта. А поскольку к работе сельские женщины приучены с детства, то и мужскую выполняют на раз-два.
Светлана Ермоленко, директор центрального дома культуры Покровского района: "Мы сами можем пошить себе костюм, сделать декорацию, и выпилить, и покрасить".
В учреждении работают всего семь человек - коллектив как семья. Даже на интуитивном уровне коллеги чувствуют друг друга: на празднование, не сговариваясь, пришли в синем.

Благодаря нашей героине на селе развивается культура. Кто-то трудится на благо сельского хозяйства, кто-то учит детей. Объединяет их одно - любовь к малой родине и желание сделать её лучше.


Юлия Сабельникова
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