понедельник 17.10.2022 00:49:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

16:55, 14 октября 2022 года

Орловщина доставила 10 тонн гуманитарного груза российским военнослужащим

Об этом сообщил советник главы региона Сергей Лежнев.


Орловская область доставила новую посылку российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции. Об этом сообщил советник главы региона Сергей Лежнев.
Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области: "По поручению губернатора Орловской области привезли российским солдатам огромную посылку. Это 10 тонн гуманитарной помощи: медикаменты, продовольствие, термобелье, одежда, обувь, печи. Огромное спасибо каждому, кто помогает. Вы видите – здесь нет магазинов, нет возможности ребятам купить запасные вещи. Самое главное – передали «моменты радости», детские письма. За них отдельное спасибо каждому ребенку, которых их писал. Ребенок не умеет врать, пишет правду, это согревает душу нашим бойцам. Как говорит губернатор: "Армия – это мы, а мы – это армия". Мы обязаны и будем помогать".



Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.