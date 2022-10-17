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16:55, 14 октября 2022 года Орловщина доставила 10 тонн гуманитарного груза российским военнослужащим Об этом сообщил советник главы региона Сергей Лежнев.





Орловская область доставила новую посылку российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции. Об этом сообщил советник главы региона Сергей Лежнев.

Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области: "По поручению губернатора Орловской области привезли российским солдатам огромную посылку. Это 10 тонн гуманитарной помощи: медикаменты, продовольствие, термобелье, одежда, обувь, печи. Огромное спасибо каждому, кто помогает. Вы видите – здесь нет магазинов, нет возможности ребятам купить запасные вещи. Самое главное – передали «моменты радости», детские письма. За них отдельное спасибо каждому ребенку, которых их писал. Ребенок не умеет врать, пишет правду, это согревает душу нашим бойцам. Как говорит губернатор: "Армия – это мы, а мы – это армия". Мы обязаны и будем помогать".





Орловское Информбюро





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