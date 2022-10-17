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17:10, 14 октября 2022 года Мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в завершение рабочего визита в Казахстан.





Мероприятия по частичной мобилизации в России завершатся примерно в течение двух недель. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в завершение рабочего визита в Казахстан. "Минобороны предполагало изначально меньшую цифру. Не 300 тысяч человек. Дополнительно ничего не планируют. Никаких дополнительных предложений от Минобороны на этот счет не поступало. И в обозримом будущем не вижу никакой необходимости. Бестолковщина связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Информационная база сейчас обновляется. Должен сказать, эта работа уже заканчивается. Сейчас в войска 222 тысячи человек мобилизовано. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - заявил Владимир Путин.





Орловское Информбюро





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