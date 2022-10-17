Мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель

"Минобороны предполагало изначально меньшую цифру. Не 300 тысяч человек. Дополнительно ничего не планируют. Никаких дополнительных предложений от Минобороны на этот счет не поступало. И в обозримом будущем не вижу никакой необходимости. Бестолковщина связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Информационная база сейчас обновляется. Должен сказать, эта работа уже заканчивается. Сейчас в войска 222 тысячи человек мобилизовано. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - заявил Владимир Путин.