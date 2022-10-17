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19:20, 14 октября 2022 года Выбираем орловское Корреспондент ГТРК "Орел" Всеволод Трифонов заглянул на рынок и в магазин, чтобы сравнить цены и качество фруктов и овощей.





Осенью овощи и фрукты обычно не преподносят сюрпризов в плане цены. Однако в этом году есть продукты, которые удивили. Например, помидор подорожал на 10%, а вот виноград, наоборот, подешевел на 15%.



Сезон сбора урожая практически завершен. И сейчас на прилавках можно найти фрукты и овощи из теплых стран и регионов - Абхазия, Дагестан. Однако в последнее время рынки стали наполнятся и орловскими. Свежие овощи с наших грядок найти можно даже в середине октября.



Сухофрукты, по сравнению с прошлым годом, в цене прибавили, хотя продавцы отмечают, что с поставками ничего не изменилось: товара даже стало больше.



Виноград в этот сезон ворвался победителем: спрос на тот же кишмиш - большой, а цена в некоторых точках даже ниже средней, но этому есть объяснение. Продукта слишком много. А чем больше товара, тем ниже цена. А как еще? Пропадет, и что с ним тогда делать?



Кстати, на орловские продукты цена заметно ниже. Всё чаще жители предпочитают то, что выращивается в своём регионе. Потому и доля такого товара на прилавках растёт. Но покупатели оценивают свою корзину по общему чеку и пока снижения цен не ощущают.



В магазинах цена на региональные продукты ниже средней, качество хорошее, по крайней мере, по внешнему виду.

Людмила Маслова, директор магазина: "Огород практически весь орловский - картофель, морковь. Есть два вида капусты - обыкновенная весовая и китайская - все от орловских производителей".

Даже китайский салат - орловский, шампиньоны – тоже от нашего фермера. Подвести итог мы решили в Орелстате: изменилась ли стоимость овощной корзины?

Марина Андреюк, заместитель руководителя Орёлстата: "В целом плодоовощная продукция в Орловской области подешевела на 5,2%".

Так что, если хотите порадовать себя и сэкономить, доверяйте нашим, орловским фермерам. У них и цена ниже, и продукты отличного качества.





Всеволод Трифонов





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