понедельник 17.10.2022 00:49:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:20, 14 октября 2022 года

Выбираем орловское

Корреспондент ГТРК "Орел" Всеволод Трифонов заглянул на рынок и в магазин, чтобы сравнить цены и качество фруктов и овощей.


Осенью овощи и фрукты обычно не преподносят сюрпризов в плане цены. Однако в этом году есть продукты, которые удивили. Например, помидор подорожал на 10%, а вот виноград, наоборот, подешевел на 15%.

Сезон сбора урожая практически завершен. И сейчас на прилавках можно найти фрукты и овощи из теплых стран и регионов - Абхазия, Дагестан. Однако в последнее время рынки стали наполнятся и орловскими. Свежие овощи с наших грядок найти можно даже в середине октября.

Сухофрукты, по сравнению с прошлым годом, в цене прибавили, хотя продавцы отмечают, что с поставками ничего не изменилось: товара даже стало больше.

Виноград в этот сезон ворвался победителем: спрос на тот же кишмиш - большой, а цена в некоторых точках даже ниже средней, но этому есть объяснение. Продукта слишком много. А чем больше товара, тем ниже цена. А как еще? Пропадет, и что с ним тогда делать?

Кстати, на орловские продукты цена заметно ниже. Всё чаще жители предпочитают то, что выращивается в своём регионе. Потому и доля такого товара на прилавках растёт. Но покупатели оценивают свою корзину по общему чеку и пока снижения цен не ощущают.

В магазинах цена на региональные продукты ниже средней, качество хорошее, по крайней мере, по внешнему виду.
Людмила Маслова, директор магазина: "Огород практически весь орловский - картофель, морковь. Есть два вида капусты - обыкновенная весовая и китайская - все от орловских производителей".
Даже китайский салат - орловский, шампиньоны – тоже от нашего фермера. Подвести итог мы решили в Орелстате: изменилась ли стоимость овощной корзины?
Марина Андреюк, заместитель руководителя Орёлстата: "В целом плодоовощная продукция в Орловской области подешевела на 5,2%".
Так что, если хотите порадовать себя и сэкономить, доверяйте нашим, орловским фермерам. У них и цена ниже, и продукты отличного качества.


Всеволод Трифонов
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.