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17:38, 14 октября 2022 года Орловцев приглашают порадовать детей Донбасса подарками На минувшей неделе в Нарышкинской школе-интернате разместили 57 сирот из донецких детских домов. Для них подготовили подарки, но приятных сюрпризов никогда не бывает много.





Жители Орловской области могут порадовать подарками донецких детей-сирот. На минувшей неделе 57 ребят в возрасте от 5 до 16 лет разместили в Нарышкинской школе-интернате. Как сообщил первый зампред Орловского областного совета Михаил Вдовин, на следующей неделе детям отвезут подарки. Они уже куплены, но приятных сюрпризов никогда не бывает много.



Детские игрушки, книги и сладости можно принести по адресу: адрес: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 10.





Орловское Информбюро





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