понедельник 17.10.2022 00:49:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:38, 14 октября 2022 года

Орловцев приглашают порадовать детей Донбасса подарками

На минувшей неделе в Нарышкинской школе-интернате разместили 57 сирот из донецких детских домов. Для них подготовили подарки, но приятных сюрпризов никогда не бывает много.


Жители Орловской области могут порадовать подарками донецких детей-сирот. На минувшей неделе 57 ребят в возрасте от 5 до 16 лет разместили в Нарышкинской школе-интернате. Как сообщил первый зампред Орловского областного совета Михаил Вдовин, на следующей неделе детям отвезут подарки. Они уже куплены, но приятных сюрпризов никогда не бывает много.

Детские игрушки, книги и сладости можно принести по адресу: адрес: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 10.


Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.