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17:48, 14 октября 2022 года Ремонт Тургеневского моста в Орле вызовет неудобства автомобилистов и пешеходов С 15 октября по 31 декабря на переправе будет закрыто движение пешеходов и ограничено движение автомобилей.





Завтра на Тургеневском мосту в Орле начнется замена ограждений. В связи с этим возникнут неудобства: с 15 октября по 31 декабря на переправе будет закрыто движение пешеходов и ограничено движение автомобилей.



Работы начнутся со стороны Ленинского моста, затем перейдут на противоположную. С завтрашнего дня движение пешеходов будет возможно только по стороне памятника Героям Гражданской войны, – сообщили в мэрии Орла.





Орловское Информбюро





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