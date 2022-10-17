понедельник 17.10.2022 00:49:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:12, 14 октября 2022 года

Орловцы отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Православные молились о защитниках нашей страны. Божия Матерь всегда приходила на помощь стране в непростое время.


О героях, защищающих интересы нашей страны, молится православная церковь. Сегодня – обращаясь к Пресвятой Богородице.

Для воспитанников Орловской православной гимназии Покров Пречистой – любимый праздник. Не раз обращались к Божией Матери с молитвами, и всегда она приходила на помощь.

Валерий Трусов, воспитанник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши: "Покров Пресвятой Богородицы – тут в самом названии кроется смысл праздника. Пресвятая Богородица помогает всем людям".

Папа одиннадцатиклассника Данилы Королева сегодня ночью отправился защищать Родину. Данила верит – Богородица не оставит и сейчас.

Даниил Королев, воспитанник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши: "Богородица всегда нам помогала – и в войнах, и в быту. Хочется, чтобы и в нынешней ситуации она нам помогла".

В этот день в храмах вспоминают о событиях, которые произошли в Константинополе в X веке, когда войска варваров подступили к городу. На службе в храме Андрею Юродивому явилась Матерь Божия и распростерла над стоящими свое покрывало. Чудесный покров защитил город.


Юлия Опанасюк
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.