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18:12, 14 октября 2022 года Орловцы отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы Православные молились о защитниках нашей страны. Божия Матерь всегда приходила на помощь стране в непростое время.





О героях, защищающих интересы нашей страны, молится православная церковь. Сегодня – обращаясь к Пресвятой Богородице.



Для воспитанников Орловской православной гимназии Покров Пречистой – любимый праздник. Не раз обращались к Божией Матери с молитвами, и всегда она приходила на помощь.



Валерий Трусов, воспитанник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши: "Покров Пресвятой Богородицы – тут в самом названии кроется смысл праздника. Пресвятая Богородица помогает всем людям".

Папа одиннадцатиклассника Данилы Королева сегодня ночью отправился защищать Родину. Данила верит – Богородица не оставит и сейчас.



Даниил Королев, воспитанник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши: "Богородица всегда нам помогала – и в войнах, и в быту. Хочется, чтобы и в нынешней ситуации она нам помогла".

В этот день в храмах вспоминают о событиях, которые произошли в Константинополе в X веке, когда войска варваров подступили к городу. На службе в храме Андрею Юродивому явилась Матерь Божия и распростерла над стоящими свое покрывало. Чудесный покров защитил город.





Юлия Опанасюк





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