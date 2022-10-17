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18:39, 14 октября 2022 года Сроки ремонта ул. Пионерской в Орле определит небесная канцелярия В план работ вмешалась осенняя погода. Как идет благоустройство – в материале ГТРК "Орел".





Временные неудобства на участке дорог от улицы Максима Горького до улицы Лескова орловцы восприняли эмоционально. Подрядчик, который отвечает за ремонт этой дорожной артерии, уверят, что график работ скорректировали дожди.



Техника на ул. Пионерскую зашла еще в сентябре – выровняли слой покрытия, подняли колодцы, приступили к укладке тротуарной плитки.



Работа идет и днем, и ночью. На данный момент трудятся 30 рабочих и 15 единиц техники.



Ремонт дорожного покрытия обойдется в 72 миллиона рублей. Завершить работы планируют до конца октября – если не вмешается погода.





Юлия Опанасюк





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