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18:59, 14 октября 2022 года Орловские мастерицы шьют многофункциональные носилки для военных Такие изделия не купить даже в специализированном магазине.





В Орле запустили небольшое производство по изготовлению тактических носилок для переноса раненных. На фронте без них не обойтись. Пошивом и сборкой занимаются волонтеры – с начала октября изготовили порядка тридцати штук.

Юлия Соболева, доброволец общественного движения волонтеров "Золотые руки ангела": "Технологию этих носилок разработал военный врач, который сам прошел через боевые условия. Помимо основной цели они могут использоваться для переноса тяжестей, как маскировочная сетка".

Процесс изготовления тактических носилок запустили столичные добровольцы общественного движения волонтеров "Золотые руки ангела". Слава о благом деле разнеслась по всей России.



В Орле тоже нашелся координатор, который собрал людей. Люди приходят в свободное от работы время. Для некоторых это личная история – у них за "ленточкой" мужья и братья. Занимается пошивом очень разношерстная команда: юристы, владелец проката платьев, массажисты.



Рук – пока немного, а работы хватает. Поэтому в команду ждут ответственных орловцев. Пол и возраст не важны. Даже тех, кто с рукоделием на "вы", обещают всему научить.



Для закупки материалов мастерицы готовы принять поддержку благотворителей. Всю информацию о сборе средств можно узнать в группах "Золотые руки ангела" в социальных сетях и мессенджерах.





Юлия Сабельникова





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