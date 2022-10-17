понедельник 17.10.2022 00:49:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:59, 14 октября 2022 года

Орловские мастерицы шьют многофункциональные носилки для военных

Такие изделия не купить даже в специализированном магазине.


В Орле запустили небольшое производство по изготовлению тактических носилок для переноса раненных. На фронте без них не обойтись. Пошивом и сборкой занимаются волонтеры – с начала октября изготовили порядка тридцати штук.

Юлия Соболева, доброволец общественного движения волонтеров "Золотые руки ангела": "Технологию этих носилок разработал военный врач, который сам прошел через боевые условия. Помимо основной цели они могут использоваться для переноса тяжестей, как маскировочная сетка".

Процесс изготовления тактических носилок запустили столичные добровольцы общественного движения волонтеров "Золотые руки ангела". Слава о благом деле разнеслась по всей России.

В Орле тоже нашелся координатор, который собрал людей. Люди приходят в свободное от работы время. Для некоторых это личная история – у них за "ленточкой" мужья и братья. Занимается пошивом очень разношерстная команда: юристы, владелец проката платьев, массажисты.

Рук – пока немного, а работы хватает. Поэтому в команду ждут ответственных орловцев. Пол и возраст не важны. Даже тех, кто с рукоделием на "вы", обещают всему научить.

Для закупки материалов мастерицы готовы принять поддержку благотворителей. Всю информацию о сборе средств можно узнать в группах "Золотые руки ангела" в социальных сетях и мессенджерах.


Юлия Сабельникова
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.