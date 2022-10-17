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19:28, 14 октября 2022 года "Он дал нам право на историю" Эти слова однажды сказал наш земляк-историк Тимофей Грановский в отношении личности Петра I. Сегодня в доме-музее ученого состоялась специализированная выставка, приуроченная к 350-летию императора и ко дню памяти самого историка.





Сегодня в доме Тимофея Грановского провели "экскурс в историю" для детей. Встреча посвящена 350-летнему юбилею Петра Первого и дню рождения нашего земляка-историка.



Ребят из школы в Большом Сотниково пригласили не случайно. Когда-то там было имение Грановского. Композиция "Он дал нам право на историю" собрала интересные факты о реформах императора, о значимых вехах правления. И о том, как оценивал события тех лет Грановский.



Информацию подобрали с учетом возраста школьников и современных реалий, которые позволяют оценить наследие оставленное Петром Первым.





Орловское Информбюро





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