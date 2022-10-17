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19:52, 14 октября 2022 года "Орловское полесье" обновляется для животных и посетителей В национальном парке появились новые смотровые площадки и отловные коридоры. Последние нужны, чтобы зубр попал в транспортировочную клетку – 41 животное уже переехало в другие регионы России.





Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники заповедников. В национальном парке "Орловское полесье" работают 90 человек. Их профессиональная гордость – восстановленная популяция зубров.



Наблюдать за этими величественными животными теперь можно со смотровых площадок. Их установили в местах, куда чаще всего приходят зубры.



Марина Абадонова, начальник отдела науки национального парка "Орловское полесье": "Они за долгое время привыкли к шуму машин, к голосам, знают график кормления. Когда подъезжает машина, зубры выходят из леса – когда вереницей, когда по одному".

Таких площадок организовали три. Подкормочных мест на территории национального парка в десять раз больше. Для самых юных зубрят – сеголетков – предусмотрены специальные подкормочные дворики, куда пробраться за кормом смогут только они. Увидеть это со смотровой тоже можно.



Помимо смотровых площадок здесь сделали новые металлические отловные коридоры – или же "струнки". Они нужны, чтобы зубр попал в транспортировочную клетку. Это нужно, чтобы перевезти животных на новое место жительства.



Из "Орловского полесья" уже переселили 41 зубра. Они теперь живут в заповедниках "Угра", "Смоленское заозерье" и в брянских лесах.



В Полесье экскурсии к зубрам начнутся с середины ноября. К этому времени животные выходят на подкормочные площадки. Информацию для туристов опубликуют на сайте национального парка.





Татьяна Тимохина





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