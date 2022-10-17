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20:26, 14 октября 2022 года К отправке в зону СВО готовится большая посылка от орловских верующих Груз для российских военнослужащих собрали в считанные дни.





Орловская епархия готовит к отправке гуманитарный груз для российских военных, участвующих в СВО, а также проходящих лечение в госпиталях. Большую посылку прихожане собирали за несколько дней.



В груз вошли продукты, питьевая вода, одежда, обувь, медицинские препараты, средства гигиены, предметы быта. Сейчас идет сортировка собранного.



Орловская епархия благодарит всех неравнодушных прихожан храмов, принявших участие в акции.



Ожидается, что первая посылка будет отправлена уже завтра, 15 октября. Другая часть груза – 17 октября.



Фото: Орловская епархия





Орловское Информбюро





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