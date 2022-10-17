К отправке в зону СВО готовится большая посылка от орловских верующих

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20:26, 14 октября 2022 года
К отправке в зону СВО готовится большая посылка от орловских верующихГруз для российских военнослужащих собрали в считанные дни.
Орловская епархия готовит к отправке гуманитарный груз для российских военных, участвующих в СВО, а также проходящих лечение в госпиталях. Большую посылку прихожане собирали за несколько дней.
В груз вошли продукты, питьевая вода, одежда, обувь, медицинские препараты, средства гигиены, предметы быта. Сейчас идет сортировка собранного.
Орловская епархия благодарит всех неравнодушных прихожан храмов, принявших участие в акции.
Ожидается, что первая посылка будет отправлена уже завтра, 15 октября. Другая часть груза – 17 октября.
Фото: Орловская епархия
Орловское Информбюро