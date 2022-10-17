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22:03, 14 октября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- До 17 октября приостановлена отправка в учебные части мобилизованных орловцев.



- Орловские мастерицы шьют многофункциональные носилки для военных.



- Сколько стоят овощи и где купить самые вкусные? Наша съемочная группа прогулялась по торговым точкам и составили свою картину с прилавков.



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