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20:53, 14 октября 2022 года Губернатор Орловской области отправится к мобилизованным жителям региона 17 октября Андрей Клычков доставит в учебные части большой гуманитарный груз.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков вновь посетит места дислокации мобилизованных орловцев. Выехать глава региона планирует вечером 17 октября. С собой Клычков привезет большой гуманитарный груз, в который также входят "наборы мобилизованного", которые выдаются каждому призванному в регионе. "В рюкзаках будут спальные мешки, наколенники, перчатки, одежда, термобелье, небольшая медицинская часть, фонарики, источники питания", – сообщил губернатор.



Также военнослужащим передадут памятки по оформлению кредитных каникул, бланки доверенностей. Имеется договоренность решать вопросы по кредитным каникулам по каждому конкретному мобилизованному.





Орловское Информбюро





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