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20:55, 14 октября 2022 года Андрей Клычков: "Рассматривать сегодня вопрос празднования Нового Года преждевременно" Губернатор Орловской области ответил на вопрос о том, обсуждается ли отказ от новогодних торжеств в пользу поддержки мобилизованных.





14 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков провел очередной прямой эфир в социальных сетях. Одним из вопросов, заданных главе региона, было обращение: "Будут ли в Орле отменены новогодние мероприятия, а сэкономленные деньги направлены нашим военным?".



Отвечая на вопрос, губернатор подчеркнул, что празднования никогда не устраивались за бюджетные средства.

"Рассматривать сегодня вопрос празднования Нового года преждевременно, но не вижу оснований, чтобы не провести праздник. Ребята мобилизованные ушли на службу. Здесь остались их родные, дети. Те люди, для которых в том числе мы должны найти возможность сделать праздник", – подчеркнул Андрей Клычков.





Орловское Информбюро





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