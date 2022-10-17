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20:57, 14 октября 2022 года Орловскому МУП "ТТП" выделят средства на приобретение дизельного топлива для автобусов Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.





В бюджет города Орла будут направлены средства из областного бюджета для приобретения дизельного топлива для автобусов. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Соответствующий документ уже подписан. "Проблема системная, мы будем ее решать", – заявил глава региона.



Напомним, что 13 октября было заявлено, что из-за проблем с топливом взамен "выпавших" автобусов муниципального предприятия временно привлекут транспорт подрядчиков.





Артём Ежаков





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