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11:15, 15 октября 2022 года Сегодня Орел приводят в порядок В Орле проходит осенний общегородской субботник и Всероссийская акция "Вода России".





Сегодня орловцы вышли на традиционный осенний субботник. Вооружившись перчатками, мешками и отличным настроением, они отправились делать улицы города чище. Главной целью этой осенней уборки стало избавление от мусора набережных. Так Орёл присоединился к Всероссийской акции "Вода России", по итогам которой будет составлен рейтинг самых активных регионов-участников.









Екатерина Габова





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