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11:45, 15 октября 2022 года Орловцы могут своими глазами увидеть Парад Победы В Орле открылась выставка, организованная Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО" при участии Государственного исторического музея.





В Орле, в парке культуры и отдыха, открылась выставка под открытым небом "Парад Победы".



Выставка рассказывает о заключительных днях войны, о подготовке к особому параду в честь Победы и организации в Кремле торжественного обеда в конце мая-июне 1945 года. Здесь представлены изображения уникальных материалов из фондов Исторического музея.



На выставке можно увидеть фотографии праздничного салюта, который прогремел над Москвой, а также парад на Красной площади – самое зрелищное воплощение триумфа победителей



Познакомиться с познавательной и важной для современного человека экспозицией жители и гости Орла могут до 2 декабря.



Фото: сайт администрации города Орла





Орловское Информбюро





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