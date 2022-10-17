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12:54, 15 октября 2022 года Сегодня на орловских ярмарках собрали помощь участникам СВО Предприниматели собрали продукты питания.





Сегодня в Орле на ярмарках выходного дня собрали очередную посылку для солдат, участвующих в СВО. В ней - тушёнка, печенье, чай, кофе, сладости и другие продукты питания.



Предприниматели активно участвуют в сборе помощи - кто-то помогает деньгами, кто-то своим товаром. Так, десятки коробок с продовольствием от орловских предпринимателей сегодня отправятся на передовую.









Екатерина Габова





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