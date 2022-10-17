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13:24, 15 октября 2022 года Людмила Власенко: "Постоянная готовность отца к самопожертвованию была его человеческой сутью" В Мценске открыли памятный знак Герою Советского Союза Николаю Власенко. На церемонии открытия присутствовала его дочь Людмила Николаевна.





В Мценске увековечили имя политрука, Героя Советского Союза Николая Власенко. 11 октября на мемориале «Катюша" был установлен памятный знак.



В октябре 1941 года Николай Власенко возглавлял операцию по выводу из окружения нескольких установок "Катюша". Группа прорвалась к машинам, для их уничтожения политруку пришлось вызвать огонь на себя. Экипаж танка, в котором находился Власенко, погиб, но установки были уничтожены и не достались врагу.







Памятный знак Николаю Власенко открыли 11 октября, в день гибели политрука. В церемонии открытия приняли участие родные героя - его дочь Людмила Николаевна и внук Антон. Людмила Николаевна - журналист по профессии. Она написала повесть об отце «Вызываю огонь на себя!



В беседе с корреспондентом газеты "Мценский край" Ларисой Сидякиной, Людмила Николаевна рассказала: «Внимательно изучив жизнь отца, я поняла, что постоянная готовность к самопожертвованию была его человеческой сутью, кульминационным выражением которой стал совершенный им в Великую Отечественную войну второй боевой подвиг. Вызвав огонь на себя, он, как герой Горького Данко, «вырвал свое сердце из груди» и отдал его людям – ради их свободы и будущего…».



Николай Власенко похоронен в Мценске, в братской могиле в сквере «Вечный огонь».



Фото: газета "Мценский край"





Орловское Информбюро





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