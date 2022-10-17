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13:45, 15 октября 2022 года Александр Селихов продлил «прописку» в «Спартаке» Орловский голкипер продолжает сотрудничать с московским футбольным клубом.





Орловский голкипер Александр Селихов продлил контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщила накануне клубная пресс-служба. Новый контракт Селихова со столичным клубом рассчитан до 2025 года.



В составе «Спартака» Александр Селихов стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.



В текущем сезоне российской Премьер-лиги 28-летний голкипер принял участие в десяти играх.











Анастасия Дорохова





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