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16:30, 15 октября 2022 года За мобилизованными орловцами сохранятся рабочие места При этом сохранится и стаж.





На время мобилизации за гражданином сохраняется его рабочее место. Для этого работнику необходимо принести руководителю заявление и копию повестки о мобилизации. Руководитель издает приказ, делает полный расчет. Это правило распространяется и на тех, кто работал на испытательном сроке. Руководитель имеет право на время мобилизации устроить на рабочее место другого гражданина, но при этом стаж мобилизованного будет сохраняться.



Права мобилизованных - на портале Объясняем.РФ





Орловское Информбюро





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