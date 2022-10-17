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17:13, 15 октября 2022 года Орловец организовал производство печей для участников СВО Своими достижениями Сергей Песков поделился с губернатором Андреем Клычковым.





Орловцы изобретают новые виды помощи участникам СВО. В регионе уже появились "шьющие" и "вяжущие" батальоны. Дети рисуют картины, пишут письма. Взрослые собирают продукты, медикаменты, покупают необходимое обмундирование.



Житель Орла Сергей Песков организовал производство печей. Фотографию первой отгруженной партии он прислал в личные сообщения губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Глава региона поделился новостью с орловцами.

"Первую партию отгрузили. В заготовках ещё семь комплектов. В ближайшее время доделаем и отгрузим. Спасибо вам!", - написал Сергей Песков в сообщении главе региона. Фото: Сергей Песков





Анастасия Дорохова





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