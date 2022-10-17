В Кромском районе горело здание маслозавода

|Главная » Новости
17:24, 15 октября 2022 года
В Кромском районе горело здание маслозаводаЧП произошло в селе Вожово на маслоэкстракционном заводе.
Сегодня в 10:39 на телефон службы спасения поступило сообщение о пожаре на маслоэкстракционном заводе. Пожар охватил более 100 квадратных метров здания производственного назначения. На его ликвидацию потребовалось более 4 часов. Пострадавших нет.
Как только что сообщили в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло на территории экстракционного производственного здания площадью 600 кв.м. Огонь мог перекинуться на топливный цех. Пожар был вовремя ликвидирован.
На месте работали 6 спецмашин и 21 человек. В 15 часов пожар был потушен. В причинах ЧП будет разбираться испытательная пожарная лаборатория. В данный момент устанавливается материальный ущерб.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РОссии по Орловской области
Орловское Информбюро