В Кромском районе горело здание маслозавода

ЧП произошло в селе Вожово на маслоэкстракционном заводе.









Как только что сообщили в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло на территории экстракционного производственного здания площадью 600 кв.м. Огонь мог перекинуться на топливный цех. Пожар был вовремя ликвидирован.







На месте работали 6 спецмашин и 21 человек. В 15 часов пожар был потушен. В причинах ЧП будет разбираться испытательная пожарная лаборатория. В данный момент устанавливается материальный ущерб.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС РОссии по Орловской области