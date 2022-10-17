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18:15, 15 октября 2022 года Хоккеисты ОГУ стали шестыми на всероссийском студенческом турнире Сегодня в Екатеринбурге завершился розыгрыш наград «Кубка Владимира Юрзинова».





В Екатеринбурге всю неделю проходил розыгрыш наград «Кубка Владимира Юрзинова». В турнире приняли участие 16 лучших студенческих сборных – участников Чемпионата Студенческой хоккейной лиги.



В группе орловцы провели два успешных матча и проиграли только двукратному чемпиону СХЛ – команде челябинскому «Политехнику». На этапе плей-офф орловцы крупно обыграли тюменский «Газовик» 13:8, а в борьбе за 5-6 место уступили санкт-петербургским «Черным медведям» 4:9.





Анастасия Дорохова





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