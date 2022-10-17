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9:20, 16 октября 2022 года Выпускница ОГУ – чемпионка России по футболу Швендески Жозеф стала игроком «Зенита» два месяца назад.





Накануне женская футбольная команда «Зенит» досрочно стала Чемпионом России по футболу. В минувшем туре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Ростовом». Этого результата оказалось достаточно, чтобы команда из Санкт-Петербурга оказалась недосягаемой для соперниц.



Напомним, что в августе состав «Зенита» пополнила гаитянка Швендески Жозеф, которая закончила ОГУ имени И.С.Тургенева и начинала свой спортивный путь в России с женской мини-футбольной команды орловского вуза. На счету Кики (таково прозвище футболистки) один гол за «Зенит».











Анастасия Дорохова





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