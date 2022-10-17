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9:39, 16 октября 2022 года

Сегодня в России отмечается День отца

Поздравление правительства Орловской области.


Уважаемые мужчины!

Мужчина – защитник, добытчик, наставник. Мужчина – это крепкая опора и поддержка своих семей, надежда и гордость всей страны, сила и самоотверженность. Все эти качества в наивысшей степени проявляются, когда он видит улыбку своих детей, когда Родина нуждается в его помощи.

Сегодня от вас в прямом смысле этого слова зависит будущее. Совместными усилиями мы должны обеспечить мир и спокойствие для наших детей, показать им пример патриотизма, мужества, ответственности.
 
Дорогие друзья!

Желаем вам обеспечить благополучие своих преданных женщин, вырастить достойных сыновей и очаровательных дочерей, пронести сквозь поколения лучшие традиции отваги, стойкости, мудрости, любви к Отечеству.

Счастья, здоровья, процветания вам и вашим семьям.

Правительство Орловской области

Фото из семейного архива семьи Никулиных

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