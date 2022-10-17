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10:10, 16 октября 2022 года Сегодня - День работника дорожного хозяйства В преддверии праздника лучшие орловские специалисты отрасли получили награды.





Сегодня, 16 октября, в России отмечается День работника дорожного хозяйства. В преддверии праздника лучшие орловские специалисты отрасли получили награды. За вклад в развитие отрасли два орловца получили Нагрудный знак "Почетный дорожник России", четыре - благодарность министра транспорта Российской Федерации, еще несколько человек отмечены почетными грамотами губернатора и облсовета.



На информационном портале Орловской области опубликовано поздравление регионального правительства, адресованное работникам дорожной отрасли. В поздравлении говорится: "Ваша работа является гарантом социально-экономического благополучия региона и комфорта земляков".





Орловское Информбюро





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