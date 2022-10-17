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11:15, 16 октября 2022 года "Архивное дело". Мобилизация В XX веке всеобщий призыв в армию Россия переживала дважды. В 1914 году мобилизация длилась 45 дней. Тогда были призваны более трех миллионов военнослужащих и 570 тысяч ратников ополчения. А в 1941 году мобилизация стала беспрецедентной. За восемь дней ряды Красной армии пополнили 5 миллионов человек. Причины для этого были веские: ситуация на фронте в те дни была невероятно тяжелой. Во все времена орловцы грудью вставали на защиту Родины. Сегодня об этом в нашей рубрике "Архивном деле".





Военный теоретик Александр Свечин, в свое время написал, что мобилизация является "испытанием здоровья всего государственного организма". Проверку мобилизацией в Первую мировую войну Россия прошла успешно. Общество тех лет существовало на таком патриотическом подъеме, что в первые дни на призывные пункты прибыло на 15 процентов больше мужчин, чем планировалось. Мобилизация была всеобщей, но термин "частичная" появился именно тогда. Правда, тогда под частичной мобилизацией имелись в виду не ограничения по возрасту или специальности. Решено было мобилизовать всего четыре округа.



Московский, Одесский, Киевский и Казанский военные округа были подняты сразу. Позже к ним присоединился Варшавский. Потом император Николай II все-таки подписал приказ о всеобщей мобилизации.



В Орловском областном архиве немало документов времен тех лет. Осенью 1914 года мобилизация проходила в несколько этапов. Например, 19 ноября из Болхова в Орел отправили 188-й пехотный запасной батальон новобранцев. Полиции было предписано встретить их на границе Болховского уезда, проводить до орловского вокзала, откуда они уже отправлялись на фронт.



Мужья и братья уходили на фронт, жены и дети оставались дома. Государство взяло на себя помощь семьям мобилизованных. Например, ежемесячная сумма пособий составляла от 9 до 22 рублей.



Газета "Орловские ведомости" того времени писала о добровольных пожертвованиях на нужды фронта, и о том, почему Россия вступилась за Сербию. За первые 45 дней мобилизации в царскую армию было призвано 3 миллиона 300 тысяч военнообязанных.

Валентин Чернега, старший научный сотрудник военно-исторического музея: "За годы Первой мировой войны Россия привлекла к военной службе три процента населения. Германия смогла выставить 20 процентов населения, она практически обескровила всю свою промышленность и сельское хозяйство". В Орловском военно-историческом музее есть немало документальных свидетельств о том, как мужественно сражались орловцы. В Первую мировую наши земляки воевали храбро: 63 полных Георгиевских кавалера - уроженцы Орловской губернии.



Прошло чуть больше двадцати лет, и русские люди снова с замиранием сердца и ужасом восприняли начало войны - Великой Отечественной. На Орловщине первым днем мобилизации было объявлено 23 июня 1941 года. Призыву подлежали граждане 1905-1918 годов рождения.

Евгения Матвеева, научный сотрудник Орловского военно-исторического музея: "Человек, получивший повестку, должен был оставить свое рабочее место, побрить голову, собрать документы и явиться на призывной пункт". И в этот же день военкоматы стали штурмовать добровольцы. Кому-то не хватало лет, возраст увеличивали, кто-то стремился снять с себя бронь, были даже те, кто скрывал инвалидность, чтобы попасть в ряды Вооруженных сил. Среди добровольцев было много девушек-комсомолок, совсем юных 17-19 лет.

Кроме добровольцев по стране прокатилась огромная волна народного ополчения. Часть из них 7 ноября 1941 года, прямо с парада на Красной площади ушли в бой.



Мобилизацией можно назвать и горячее стремление людей искусства - художников, композиторов, артистов - встать в один строй с бойцами Красной армии. Наглядная агитация, которая поднимала боевой дух на фронте и в тылу, появилась в первые дни войны. Самый известный плакат "Родина-мать зовет!" написал грузинский художник Ираклий Тоидзе. Его расклеивали не только на призывных пунктах, но в магазинах, вместо киноафиш, и просто на заборах.



В ходе двух больших мобилизаций XX века не удалось избежать ошибок, частичной неразберихи. Они есть и сегодня, но опыт, приобретённый в то время, помогает выстроить правильную структуру призыва.





Эва Стасюлевич





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